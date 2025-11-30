دعاء تطلب خلع زوجها: "مش عايزني أبخر البيت"

قدمت دعاء. ع، 28 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها إنهاء زواجها الذي لم يكتمل عامه الأول، مبررة طلبها بأن زوجها يمنعها من استخدام البخور، وهو عادة متوارثة في أسرتها "مش عايزني أبخر البيت".

تروي دعاء أن حياتها الزوجية بدأت طبيعية خلال الأشهر الاولى، قبل أن يفرض زوجها قيودًا صارمة، قائلًا إن رائحة البخور تضايقه، رغم فتحها للشباك واستخدامها نوع خفيف، مضيفة: "مرة ورا الأخرى بقى يزعق ويقول إنّي بعمل كده عند، وكبّر الموضوع لدرجة إنه بقى يمنعني ألمس أي حاجة تخصه في البيت من غير إذن".

وتضيف أنها حاولت التفاهم أكثر من مرة، لكن ردوده كانت حادة، واتهمها بعدم احترام رغباته، معتبرًا أنها تريد أن تمشي البيت على مزاجها، مؤكدة أن هذه التصرفات كانت بداية انهيار حياتها الزوجية.

وتشير دعاء إلى أن الخلافات لم تتوقف عند البخور، بل امتدت إلى طريقة ترتيب الأثاث، ووضع العطور، ومواعيد تنظيف المنزل، مضيفة: "بقيت أحس إن البيت مش بيتي، وبقيت ماشية على أطرافي عشان أتفادى غضبه، كل ده بسبب تحكمات ملهاش أي معنى".

وتوضح أنها لجأت إلى أسرتها، لكن محاولاتهم للصلح باءت بالفشل، إذ رفض الزوج أي تدخل، واعتبر مطالبها تفاهات، كما رفض الحل الوسط الذي اقترحته باستخدام البخور مرة أسبوعيًا فقط.

وعن قرارها باللجوء للمحكمة، تقول دعاء: "وصلت لمرحلة حسيت فيها إن صحتي النفسية بتتدهور، أنا اتجوزت عشان أكون مستقرة ومطمئنة، مش عشان أخاف أفتح درج أو أشعل عود بخور".

وتختتم حديثها بأن الزوج رفض التفاهم والصلح بطريقة ودية، لذلك لم يكن أمامها سوى اللجوء للمحكمة، مشيرة إلى أن الدعوى تحمل رقم 691 لسنة 2024، وما زالت منظورة أمام المحكمة دون الفصل فيها حتى الآن.