كتبت – فاطمة عادل:

تقدمت "هدى ع."، 31 سنة، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد ثلاثة أشهر فقط من الزواج، مبررة طلبها بتصرفات زوجها الغريبة التي لم تعد قادرة على احتمالها، مشيرة إلى أنه يخرج من المنزل يوميًا مرتديًا "شرابًا جديدًا"، ثم يعود ويدعي أنه فقده في الجيم، في روتين يومي.

وقالت الزوجة: "تزوجت بعد قصة حب استمرت عامًا كاملًا، وكنت أراه شخصًا متزنًا ومسؤولًا، لكن بعد الزواج اكتشفت أنه يخفي عني الكثير، فتصرفاته غريبة وتثير الريبة، إذ يخرج كل صباح مرتديًا 'شرابًا جديدًا'، ثم يعود في المساء دونها، وعندما أسأله عنها، يبتسم ويقول إنها ضاعت في الجيم".

وأضافت "هدى": "في البداية لم ألتفت للأمر، واعتقدت أنه مجرد إهمال، لكن تكرار الموقف بشكل شبه يومي أثار شكوكي، خاصة أنه لا يقدم تفسيرًا منطقيًا، وعندما أواجهه يغضب ويتهمني بعدم الثقة فيه، ومع الوقت أصبحت أشعر أن هناك شيئًا يخفيه عني".

وتابعت الزوجة قائلة: "أصبحت المواقف تتكرر بطريقة مبالغ فيها، حتى أنني في أحد الأيام خبأت له كل الشربات، فلم يجد ما يرتديه، فخرج من المنزل غاضبًا وعاد بعد ساعات بـ'شراب كان يلبسه قبل ذلك'، وعندما سألته عنه قال إنه هدية من زميل له في العمل، لكنني لم أصدق، فكل تصرفاته تدل على أنه يعيش حياة أخرى لا أعلم عنها شيئًا".

وأضافت الزوجة: "حاولت التفاهم معه أكثر من مرة، لكنه يرفض النقاش، ويعتبر أسئلتي نوعًا من التجسس أو المراقبة، كما لاحظت أنه يغير ملابسه أكثر من مرة قبل الخروج، ويستخدم عطورًا لم أشتريها له من قبل، وكل تلك المؤشرات جعلتني أفقد ثقتي فيه تمامًا".

واختتمت "هدى" دعواها بقولها: "لم أعد أحتمل الغموض والكذب اليومي، فزوجي يتصرف بطريقة لا يفهمها أحد، يخرج من البيت بشراب جديد ويعود بدونه وكأن شيئًا لم يكن، ويرفض تفسير أفعاله. حاولت الحفاظ على حياتنا الزوجية، لكن فقدت الشعور بالأمان، لذلك قررت اللجوء للقضاء وطلب الخلع حتى أعيش حياة مستقرة خالية من الشك والاضطراب".

وحملت الدعوى رقم 715 لسنة 2024، ولا زالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟