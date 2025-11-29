إعلان

بعد بلاغ من مواطن أجنبي.. ضبط تاجر متهم بالاستيلاء على مبالغ حاويتين ألعاب أطفال

كتب : صابر المحلاوي

08:25 م 29/11/2025

حيس-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مُرفق بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول تضرره من تعرضه لواقعة نصب، بعد أن اتهم أحد التجار بالاستيلاء على مبالغ مالية تخص حاويتين من ألعاب الأطفال صدّرهما له، بينما تهرّب الأخير من سداد قيمتهما.

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق. وبمواجهته أقر بوجود معاملات تجارية بينه وبين الشاكي في مجال استيراد ألعاب الأطفال، مضيفًا أنه وقّع شيكات لصالح أحد شركاء الشاكي، إلا أنه تعثر في السداد، وصدر بحقه عدد من الأحكام القضائية بشأن تلك الشيكات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط تاجر الاستيلاء ألعاب أطفال الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320