كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مُرفق بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول تضرره من تعرضه لواقعة نصب، بعد أن اتهم أحد التجار بالاستيلاء على مبالغ مالية تخص حاويتين من ألعاب الأطفال صدّرهما له، بينما تهرّب الأخير من سداد قيمتهما.

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق. وبمواجهته أقر بوجود معاملات تجارية بينه وبين الشاكي في مجال استيراد ألعاب الأطفال، مضيفًا أنه وقّع شيكات لصالح أحد شركاء الشاكي، إلا أنه تعثر في السداد، وصدر بحقه عدد من الأحكام القضائية بشأن تلك الشيكات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.