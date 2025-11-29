إعلان

ضبط متهمين روّجا لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر على الفيسبوك بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

05:21 م 29/11/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت جهود وزارة الداخلية، ملابسات ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشور مدعوم بصور يتضمن الترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بمقابل مادي داخل محافظة الجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتورطين.

وبالفحص، تم تحديد مرتكبي الواقعة، وهما عامل ومندوب مبيعات، يقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة. وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبيّن وجود آثار ودلائل رقمية تؤكد تورطهما في الترويج للمضبوطات المجهولة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم عرضهما على جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط متهمين أدوية ومنشطات مجهولة المصد الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان