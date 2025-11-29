إعلان

الأمن الاقتصادي يضبط 1.537 قضية نقل و3.511 مخالفة كهرباء في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:12 م 29/11/2025

الأمن الاقتصادي - أرشيفية

كتب- علاء عمران:
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، عبر قطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن نتائج كبيرة.
ففي مجال النقل والمواصلات، تم ضبط 1,537 قضية متنوعة داخل القطارات ومحطات المترو والسكك الحديدية. كما تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 3,511 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
وفي مجال الضرائب والرسوم، أسفرت الحملات عن ضبط 480 قضية شملت التهرب الضريبي ومخالفات الجمارك، بالإضافة إلى تحريات عن متهمين مدينين لمصلحة الضرائب.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وضبط المخالفين.



