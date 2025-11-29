إعلان

حملات مرورية واسعة: سحب رخص وضبط مخالفات ورفع مركبات مهملة

كتب : علاء عمران

11:46 ص 29/11/2025

حملات مرورية-ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، في إطار خطة مستمرة لضبط المخالفات ورفع مستوى الانضباط على الطرق، وحماية أرواح المواطنين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 715 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس الماضي 2021، وتفعيل الضوابط القانونية بحق المخالفين. وتستقبل وحدات المرور المواطنين يوميًا حتى الخامسة مساءً لتركيب الملصق، مع إتاحة طلبه وسداد رسومه إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر.
وفي سياق متصل، ضبطت القوات 852 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، مجددة دعوتها لقائدي الدراجات إلى الالتزام بوسائل الأمان، وللسائقين بضرورة السير داخل الحارات المرورية المحددة حفاظًا على السيولة المرورية وسلامة الجميع.
كما رفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بمحافظتي القاهرة والجيزة، 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن حملات مستمرة لإزالة المركبات المهملة التي قد تشكل خطورة أو تعيق الحركة المرورية.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في تكثيف جهودها لتحقيق الانضباط المروري على الطرق، ودعم المنظومة الإلكترونية الجديدة، وضمان توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات مرورية سحب رخص ضبط مخالفات مرورية رفع مركبات مهملة وزارة الداخلية تركيب الملصق الإلكتروني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* الموعد والقناة الناقلة لمباراة كايزر تشيفز والزمالك
* الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني في طمون بنابلس و 5 آخرين في قلقيلية
فصل نهائي.. قرارات عاجلة لوزير التعليم بشأن واقعة مدرسة عبد السلام المحجوب