شبورة كثيفة تغطي الطرق ونصائح مرورية هامة لقائدي السيارات

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح مهمة لقائدي السيارات، وحثتهم على الالتزام بإرشادات السلامة لتجنب وقوع الحوادث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تغطي الطرق الزراعية والسريعة، وتؤدي إلى انخفاض شديد في مستوى الرؤية.

أهم النصائح المرورية للقيادة الآمنة خلال الشبورة:

خفض السرعة

شددت الإدارة على ضرورة تقليل السرعة بما يتناسب مع كثافة الشبورة، حتى يتمكن السائق من التوقف عند أي طارئ دون خسائر.

الحفاظ على مسافة أمان

يجب زيادة المسافة بين السيارة والسيارات الأخرى، لتوفير الوقت والمساحة الكافية لتفادي أي اصطدام محتمل.

استخدام الأضواء المناسبة

أوصت الإدارة باستخدام الأضواء الأمامية منخفضة المستوى، والابتعاد عن الأضواء العالية لأنها تعكس الشبورة وتقلل الرؤية أكثر. كما ينصح باستخدام أضواء الضباب إذا كانت مركبتك مجهزة بها.

تجنب التجاوز

يجب الامتناع عن التجاوز على الطرق السريعة والزراعية خلال الشبورة، حيث يمكن أن تقل الرؤية بشكل مفاجئ ويؤدي التجاوز إلى حوادث خطيرة.

التركيز والانتباه

شددت الإدارة على ضرورة الانتباه الكامل أثناء القيادة، وتجنب أي تشتيت مثل استخدام الهاتف أو محادثات غير ضرورية.

تجنب المناطق الممطرة أو الغير مستقرة

نصحت الإدارة بالابتعاد عن المناطق التي تشهد سقوط أمطار خفيفة أو تكون الأرضية فيها زلقة، لتفادي انزلاق المركبات.

الالتزام بالحارات المرورية

الحفاظ على حارة السير وعدم التغيير المستمر للحارات يساعد في تقليل المخاطر أثناء الشبورة.

حالة الطقس اليوم وأثرها على المرور

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت يشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

كما أوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستبدأ من الساعة 2 صباحًا وحتى 9 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء. وأضافت أن طقس اليوم يشهد فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبًا على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما بينت الأرصاد وجود نشاط للرياح أحيانًا على مناطق سيوة والسلوم ومطروح على فترات متقطعة، بالإضافة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

يُنصح السائقون باتباع هذه التعليمات بدقة، والالتزام بتعليمات المرور على الطرق لتقليل المخاطر الناتجة عن الشبورة الكثيفة، وضمان الوصول بأمان إلى الوجهة المراد الوصول إليها.

ونصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة خلال ساعات الصباح.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن السبب الرئيسي للتحذير هو كثافة الشبورة المائية التي قد تقلل من مدى الرؤية أمام السائقين، مما يستدعي الالتزام بالسرعات المناسبة والحفاظ على مسافة أمان كافية بين السيارات.

كما أوصت بالابتعاد عن المناطق التي تشهد سقوط أمطار خفيفة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بتعليمات المرور للحفاظ على سلامة الجميع.