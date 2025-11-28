ضبط عصابة غسلت 250 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات في الجيزة

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي يضم خمسة عناصر جنائية خطرة مقيمين بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، عبر عدة أساليب من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قُدّرت القيمة المالية لعمليات الغسل التي قام بها التشكيل بنحو 250 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.