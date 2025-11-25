إعلان

انتخابات النواب.. ضبط شخص كسر الصمت الانتخابي بمكبر صوت

كتب : أحمد أبو النجا

12:52 م 25/11/2025

المتهم

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة كفرالشيخ من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، حال قيامه باستخدام إحدى مكبرات الصوت من مضيفة إحدى القرى بمحيط الدائرة لحث المواطنين على عدم التصويت لأحد المرشحين.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتخابات النواب ضبط شخص مكبر صوت كفر الشيخ سير العملية الانتخابية

