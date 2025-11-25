في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة كفرالشيخ من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، حال قيامه باستخدام إحدى مكبرات الصوت من مضيفة إحدى القرى بمحيط الدائرة لحث المواطنين على عدم التصويت لأحد المرشحين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.