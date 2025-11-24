لقي طفل مصرعه إثر حادث تصادم مع قطار بمركز العياط جنوب الجيزة، الاثنين.

مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة على قضبان السكة الحديد بكفر بركات.

جثة صغير على القضبان

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين مصرع الطفل محمود علي إثر حادث تصادم مع قطار ونقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.