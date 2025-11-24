تجددت الخلافات العائلية في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لتتحول إلى مشاجرة بالسلاح الأبيض بين طرفين سبق أن تصادما بسبب خلافات سابقة حول الجيرة.

حكم سابق كلمة السر

الأجهزة الأمنية تحركت بعد ورود بلاغ من الأهالي، حيث تبين أن خال الشاكي وابني شقيقه تعرضوا للاعتداء على يد مجموعة من ستة أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، بعد رفض الضحايا التنازل عن حكم قضائي صدر سابقًا بشأن الواقعة.

تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للتأكد من كافة الملابسات وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الاعتداء.