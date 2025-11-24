المدير التنفيذي للوطنية للانتخابات: تعاملنا مع شكاوى بعض الأحزاب

في ختام اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، عقد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا من داخل غرفة العمليات المركزية للهيئة، مساء الاثنين.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي إن غرفة العمليات تلقت بعض الشكاوى من عدد من الأحزاب مؤكدا التعامل معها جميعا.

المؤتمر يأتي لاطلاع الرأى العام على مستجدات اليوم الأول من التصويت، والاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالتواصل مع رؤساء لجان المتابعة فى محافظات المرحلة الثانية.