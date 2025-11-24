إعلان

المدير التنفيذي للوطنية للانتخابات: تعاملنا مع شكاوى بعض الأحزاب

كتب : مصراوي

09:17 م 24/11/2025

المستشار أحمد بنداري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ختام اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، عقد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا من داخل غرفة العمليات المركزية للهيئة، مساء الاثنين.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي إن غرفة العمليات تلقت بعض الشكاوى من عدد من الأحزاب مؤكدا التعامل معها جميعا.

المؤتمر يأتي لاطلاع الرأى العام على مستجدات اليوم الأول من التصويت، والاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالتواصل مع رؤساء لجان المتابعة فى محافظات المرحلة الثانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب البرلمان الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات البرلمانية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة