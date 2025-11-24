قرار جديد بشأن محاكمة 23 متهمًا بخلية لجان العمل النوعي

قررت محكمه الجنايات، المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار وجـدي عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر، تأجيل محاكمة 23 متهمًا بخلية لجان العمل النوعي، في القضية رقم 11801 لسنة 2024، جنايات دار السلام، لجلسة 28 يناير المقبل.

ووجهت النيابه للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

