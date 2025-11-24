إعلان

قرار جديد بشأن محاكمة 23 متهمًا بخلية لجان العمل النوعي

كتب - محمود الشوربجي:

06:40 م 24/11/2025

قرار جديد بشأن محاكمة 23 متهمًا بخلية لجان العمل ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمه الجنايات، المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار وجـدي عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر، تأجيل محاكمة 23 متهمًا بخلية لجان العمل النوعي، في القضية رقم 11801 لسنة 2024، جنايات دار السلام، لجلسة 28 يناير المقبل.

ووجهت النيابه للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النواب 2025

فيديو صادم.. سيدة تستغيث بعد اعتداء جيرانها أمام منزلها بالدقهلية

قرار قضائي بشأن سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية العمل النوعي محاكم بدر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية