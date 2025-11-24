مد أجل الحكم على المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور

قررت محكمة جنح شمال الجيزة، مد أجل الحكم على المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى طريق المحور، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلًا من "أح.ع"، و"س.م"، و"ش. ر"، و"ح.ا"، و"ك. س"، بأنهم في 2 أكتوبر 2025 بدائرة قسم مركز كرداسة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه "ك. س"، بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، بعد أن صورهم أثناء ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.

وأشارت النيابة إلى أن أفعال المتهمين كانت من شأنها بث الرعب في المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته، إضافة إلى الإضرار بالأمن والسلم العامين.

وكانت جهات التحقيق أخلت سبيل المتهمين في الواقعة بعد دفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وجاء القرار في إطار إجراءات التقاضي وانتظار استكمال التحقيقات في القضية.