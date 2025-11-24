مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء أمام محل في الجيزة، وتلفيات داخل المكان، وصور وفيديوهات تتناقلها المواقع لتشعل فضول المتابعين لكن خلف الضجيج، كانت الحقيقة أكثر هدوءًا ودقة مما ظهر على الشاشات.

فمع بدء الفحص، تبين للأجهزة الأمنية عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، قبل أن تقود التحريات إلى المحل المشار إليه في بولاق الدكرور. هناك، أكد مالكه أن مشاجرة اندلعت يوم 9 الجاري بين شخصين، كان بحوزة أحدهما سلاح أبيض.

اقتحام محل وتلفيات

تبادل الطرفان الاعتداء أمام المحل ثم اقتحماه ليستكملا الشجار داخله، محدثين تلفيات واضحة بالمكان.

بملاحقة الجناة، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية، وضبط السلاح المستخدم.

وبمواجهتهما، اعترفا بتفاصيل الواقعة مؤكدين أن خلافًا ماليًا كان الشرارة التي أشعلت العنف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لتُكشف الحقيقة الكاملة خلف المشاجرة المثيرة للجدل.