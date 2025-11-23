في شوارع الإسكندرية المزدحمة، حيث حركة المارة لا تهدأ، كان تشكيل عصابي يترصد ضحاياه بدقة. سبعة أشخاص، من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية، وثلاثة من عملاء السوء، كوّنوا شبكة متخصصة في سرقة الهواتف المحمولة بطريقة خاطفة لا تستغرق ثوانٍ.

كانوا يتحركون بمركبة "توك توك"، ينقضون على المارة فجأة، يخطفون الهواتف، ويختفون بين الأزقة قبل أن يلتقط أحد أنفاسه لكن جهود أجهزة وزارة الداخلية لم تتوقف.

الكشف عن خيوط الشبكة

تحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية كشفت خيوط الشبكة، وتم رصد تحركاتهم بدقة. وبعد تقنين الإجراءات، أطلقت قوات الأمن عملية نوعية أسفرت عن ضبط المتهمين والتوك توك المستخدم في الجرائم.

وخلال التحقيقات، اعترف أعضاء التشكيل بارتكاب 18 واقعة سرقة، وأرشدوا عن جميع الهواتف المسروقة التي تمت استعادتها.