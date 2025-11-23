كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على 5 أطفال داخل مدرسة دولية بمدينة السلام لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد عرضت الأطفال المجني عليهم في الواقعة على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى الإصابات الناتجة عن الحادث والوقوف على حالتهم الصحية.

وفي وقت سابق، أكد عبد العزيز عز الدين، محامي الأطفال المجني عليهم، أن النيابة العامة واصلت تحقيقاتها في القضية منذ أمس ولمدة 24 ساعة متواصلة.

وأضاف عز الدين في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عدد البلاغات الرسمية المقيدة ضد المتهمين وصل إلى 5 بلاغات تخص ضحايا من الأطفال، بينهم 3 فتيات وولدان.

وأشار محامي الضحايا إلى أن فريق النيابة العامة انتقل إلى مقر المدرسة لمعاينة مسرح الجريمة والاستماع إلى الأطفال وأولياء الأمور، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

