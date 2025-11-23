ملازم دراسية مقلدة.. الداخلية تضبط مطبعة في إمبابة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، لبيع ملازم دراسية مقلدة ومنسوخة لمختلف المواد والسنوات الدراسية، دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المدير المسؤول، وعُثر داخل المطبعة على عدد من الملازم الدراسية والأغلفة المقلدة والمنسوخة، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق ربح مادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

