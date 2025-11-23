وكالات

قضت السلطات الأمريكية بالسجن لمدة 26 عاماً على امرأة بعد إدانتها بإقامة علاقة جنسية مع فتى يبلغ 14 عاماً كان يدرس مع ابنتها، إضافة إلى إرسالها محتوى جنسياً لمراهقين آخرين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً.

صدر الحكم على المتهمة ليان يامارينو (45 عاماً)، وذلك بعد مداخلة مؤثرة ومهمة لابنتها أمام المحكمة، حيث طالبت فيها بإنزال أقصى عقوبة ممكنة على والدتها، مؤكدة أن أفعالها "دمّرت الأسرة".

وأصدرت القاضية كايوجوان جانت - تورنر حكمها بالحد الأقصى للعقوبة، حيث قضت بعشر سنوات عن كل من تهمتي المعرفة الجسدية بقاصر، وثلاث سنوات عن كل من تهم السلوك غير اللائق، على أن تُنفذ العقوبات بشكل متتالٍ ليصبح المجموع 26 عاماً. كما سيفرض على يامارينو التسجيل مدى الحياة في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية.

ووفقاً لقناة (WBRZ 2)، بدأت التحقيقات في القضية في يوليو 2024، عقب إبلاغ طالب من مدرسة داتشتاون الثانوية عن تعرضه لعلاقة جنسية معها مرتين منذ يناير. لاحقاً، كشف خمسة طلاب آخرون عن تلقيهم رسائل وتسجيلات ذات محتوى جنسي منها.

وفي تعليقه على القضية، أوضح مدعي عام مقاطعة أسينشن، ريكي بابين، أن المتهمة "تشكل خطراً على المجتمع نظراً لأن ضحاياها من القُصّر"، مشيراً إلى أن القضية "ليست مجرد حادثة معزولة".

وتقبع يامارينو، التي كانت ناشطة ضمن فريق التشجيع المدرسي، في السجن منذ اعتقالها في يوليو الماضي، ومن المرجح ألا تُفرج عنها السلطات قبل أن تتجاوز السبعين من عمرها.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل