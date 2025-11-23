محاكمة 115 متهمًا في قضية "خلية المجموعات المسلحة" أمام الجنايات

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 115 متهمًا في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المجموعات المسلحة"، لاتهامهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها وارتكاب جرائم عنف وتخريب.

اتهامات قيادة الجماعة الإرهابية

وجّهت النيابة للمتهمين من الأول حتى التاسع تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.

كما أسندت النيابة للمتهمين من العاشر حتى الخامس عشر بعد المائة تهم الانضمام إلى كيانات الجماعة المسلحة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، والمشاركة في تنفيذ مخططاتها.

ووجّهت للمتهمين من الأول حتى التاسع، ومن الرابع عشر حتى السادس عشر، والحادي والعشرين، ومن الثامن والعشرين حتى السادس والثلاثين، والثالث والأربعين، والسادس والأربعين، والثامن والأربعين، والثالث والخمسين، والسابع والخمسين، والمتهم رقم 115، تهم تمويل الإرهاب، وذلك بتوفير الأموال والمعلومات والدعم اللوجيستي لقيادات الجماعة وعناصرها، وتوفير الأسلحة والذخائر والمفرقعات ومهمات نقل وإخفاء بمقار سرية أعدوها لهذا الغرض.

ووجهت النيابة لعدد من المتهمين تهمة استخدام مواقع التواصل وشبكة المعلومات الدولية لتبادل التعليمات والتكليفات بين أعضاء الجماعة، ونقل المعلومات الخاصة بتحركات العناصر الإرهابية وطرق تنفيذ العمليات.

كما نسبت للمتهمين رقم 42 و43 تهم تلقي تدريبات على تصنيع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال الإلكترونية، والتدريب على تصنيع المواد المفرقعة واستخدامها في أعمال عدائية تستهدف الأشخاص والمنشآت.

وأسندت للمتهمين 35 و36 و42 تهمة الشروع في استخدام مفرقعات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، بعد وضع مخطط لتفجير إحدى السفارات بحي الزمالك، حيث تسلموا عبوة مفرقعة وأسلحة، وقاموا بوضع العبوة بجوار سور أحد العقارات الملاصقة للسفارة.