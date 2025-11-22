تأجيل محاكمة 56 متهما بالانضمام للجماعة الإرهابية بالتجمع

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 56 متهمًا بالانضمام للجماعة الإرهابية في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، لجلسة 10 فبراير؛ لسماع للشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

تهم النيابة العامة للمتهمين

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، أبرزها تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع والمصالح والأمن القومي للخطر.

كما اتهمتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض. وأضافت النيابة أنهم ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، حيث جمعوا ووفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

إجراءات المحاكمة والدفاع

أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين الاحتياطي. كما تم بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت النيابة قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.