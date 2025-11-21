موعد مع فتاة انتهى بسطو.. ضبط 4 متهمين سرقوا موظفًا داخل شقته بالدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص؛ لاتهامهم بسرقة موظف داخل شقته تحت تهديد السلاح بمنطقة الدقي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعود بداية الواقعة إلى تلقّي اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بقدوم موظف يبلغ من العمر 30 عامًا إلى مكتب العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، مُحررًا محضرًا يفيد بتعرضه للسرقة داخل شقته.

وذكر المبلغ أنه تعرّف قبل يومين على فتاة عبر تطبيق “سناب شات”، واستضافها في شقته بدائرة القسم، وأثناء وجودها طرَق مجهولون الباب، وفور فتحه فوجئ بثلاثة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء (سكاكين) يهددونه ويستولون على مبلغ 8 آلاف جنيه وهاتف “آيفون” وآخر “بروفانس”، ثم فرّوا هاربين.

تشكيل فريق بحث وتحديد المتهمين

وجّه العميد محمد ربيع بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتورطين، وتم فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهمين بالاستعانة بالتقنيات الحديثة.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد الجناة، وتبين أنهم ربة منزل، 25 سنة، وعامل، 40 سنة، وعامل، 40 سنة، ومندوب شركة، 30 سنة.

نجح المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، والقوة المرافقة له في ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والأسلحة البيضاء المستخدمة.

حبس المتهمين 4 أيام

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.