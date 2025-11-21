إعلان

ضبط 429 متهمًا في قضايا مخدرات و83799 حكمًا متنوعًا

كتب : علاء عمران

01:41 م 21/11/2025

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 367 قضية مخدرات شملت كميات كبيرة من الحشيش والبانجو والهيروين والآيس والإستروكس، والقبض على 429 متهمًا.

ضبط أسلحة

كما ضبطت الأجهزة 229 قطعة سلاح ناري وورشة لتصنيع الأسلحة غير المرخصة، إضافةً إلى ضبط هاربين ومتورطين في أعمال بلطجة، ضمن جهودها لضبط الشارع وتأمين المواطنين.

تنفيذ أحكام

تم تنفيذ 83799 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتحرير 23972 مخالفة مرورية، كما تم فحص سائقي الطرق السريعة وثبت تعاطي 12 سائقًا للمواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا وباشرت النيابة التحقيق.

