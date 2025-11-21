تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص مقيم بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية سابقة؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يروج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع فيديو يظهر فيها وهو يمارس الشعوذة والدجل، مستهدفًا استقطاب ضحايا وتحقيق أرباح مالية من خلال ترويج خدماته الزائفة.

سقوط دجال كرموز

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية برفقه أحد الأشخاص، الذي كان يساعده في إدارة صفحاته على مواقع التواصل، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، وفحصها فنيًا كشف احتوائها على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بممارستهما أعمال الدجل ونشر المقاطع على الإنترنت لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية، مؤكدين أن الهدف من النشاط كان استغلال المواطنين وخداعهم للحصول على أموالهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا للنصب والشعوذة.