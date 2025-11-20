قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العملية الانتخابية جاء متسقًا تمامًا مع ما استقر له ضمير الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أنه منح الهيئة قدرًا كبيرًا من الاطمئنان والراحة في اتخاذ قراراتها الأخيرة.

وأوضح بنداري، خلال كلمته اليوم، أن الهيئة التزمت التزامًا كاملًا بالجدول الزمني المعلن منذ اليوم الأول لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، ولم يطرأ عليه أي تغيير بعد صدور بيان الرئيس، مشيرًا إلى أن من غير الممكن إلغاء نتيجة 19 دائرة في 6 ساعات فقط بعد صدور البيان.

وتبدأ انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خلال ساعات في الخارج من دولة نيوزيلندا، وتشمل 13 محافظة بـ 73 دائرة انتخابية كالآتي:

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية واحدة.

12-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.