أحمد مرتضى منصور يطعن رسميًا على نتيجة انتخابات الدقي والعجوزة

صرح أحمد مرتضى منصور المرشح لانتخابات مجلس النواب، أنه تقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على نتيجة الانتخابات البرلمانية في دائرة الدقي والعجوزة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن طعنه حمل رقم 6070 لسنة 72 شق مستعجل، وسيجري نظره الأسبوع المقبل.

وطالب منصور بإعادة النظر في عملية فرز الأصوات وإعادة تقييم ما شاب الانتخابات من مخالفات على حد وصفه، كما طالب بإلغاء انتخابات المرحلة الأولى بالكامل على النظامين الفردي والقائمة

واستند في طعنه إلى مخالفات عدم تسليم المندوبين محاضر الفرز وعدم حضورهم فرز الأصوات وطردهم خارج اللجان -وفق قوله-.

أحكام باتة منتظرة

وتُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتكون الأحكام الصادرة في هذه الطعون نهائية وباتة وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي، بما يضمن استقرار العملية الانتخابية وصون حقوق المرشحين والناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، الثلاثاء الماضي، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية.

