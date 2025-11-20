كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها للضرب والتحرش من قبل أحد الأشخاص، ثم احتجازها والتعدي عليها لفظيًا داخل مركز شرطة القرنة بالأقصر عند توجهها لتحرير محضر.

الفحص يكشف عدم صحة الادعاءات

وبالفحص تبين عدم صحة الادعاءات الواردة في الفيديو المتداول، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى مشاجرة بين مالك كافيه وطرف آخر يضم فتاتين -من بينهما السيدة القائمة على الادعاء - وشخص ثالث، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم، وليس لأي سبب يتعلق بالتحرش أو سوء المعاملة داخل المركز.

اعترافات السيدة تكشف الدافع وراء الادعاء الكاذب

وأوضحت الداخلية أنه تم استدعاء السيدة، وأقرت بأنها افتعلت الادعاءات بهدف الضغط على مالك الكافيه للحصول على تعويض مادي، إضافة إلى رغبتها في زيادة عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر واقعة غير حقيقية.

إجراءات قانونية صارمة ضد الأطراف المخالفة

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، مع التشديد على استمرار الأجهزة في التصدي لمحاولات تضليل الرأي العام أو استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر شائعات أو ادعاءات كاذبة للنيل من مؤسسات الدولة أو لتحقيق مكاسب شخصية.

اقرأ أيضًا

النيابة العامة تكشف طريقة إدخال تشكيل "سارة خليفة" للمواد المستخدمة في تصنيع المخدرات

حاولت إنقاذ زوجها فقفزت للموت.. جريمة مأساوية في شقة الهرم

النيابة العامة تذيع كلمة محافظ البنك المركزي في فاعلية تسليم السبائك الذهبية

"عبير" تطلب خلع زوجها بعد 11 يومًا.. "خدعني وطلع متجوز"