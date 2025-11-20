إعلان

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بالأقصر بالاعتداء والتحرش داخل مركز الشرطة

كتب : علاء عمران

12:04 م 20/11/2025

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها للضرب والتحرش من قبل أحد الأشخاص، ثم احتجازها والتعدي عليها لفظيًا داخل مركز شرطة القرنة بالأقصر عند توجهها لتحرير محضر.

الفحص يكشف عدم صحة الادعاءات

وبالفحص تبين عدم صحة الادعاءات الواردة في الفيديو المتداول، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى مشاجرة بين مالك كافيه وطرف آخر يضم فتاتين -من بينهما السيدة القائمة على الادعاء - وشخص ثالث، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم، وليس لأي سبب يتعلق بالتحرش أو سوء المعاملة داخل المركز.

اعترافات السيدة تكشف الدافع وراء الادعاء الكاذب

وأوضحت الداخلية أنه تم استدعاء السيدة، وأقرت بأنها افتعلت الادعاءات بهدف الضغط على مالك الكافيه للحصول على تعويض مادي، إضافة إلى رغبتها في زيادة عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر واقعة غير حقيقية.

إجراءات قانونية صارمة ضد الأطراف المخالفة

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، مع التشديد على استمرار الأجهزة في التصدي لمحاولات تضليل الرأي العام أو استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر شائعات أو ادعاءات كاذبة للنيل من مؤسسات الدولة أو لتحقيق مكاسب شخصية.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي التحرش شرطة القرنة

