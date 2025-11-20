محاكمة المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بسلاح أبيض "شفرة موس" للانتقام منها بمصر القديمة.

وكانت المحكمة في وقت سابق رفضت استئناف المتهمة، على قرار حبسها احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة مصر القديمة، حيث أقدمت المتهمة على التعدي على المجني عليها قبل أيام قليلة من موعد زفافها، ما أسفر عن إصابتها بجروح في الوجه، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما باشرت النيابة التحقيقات في ملابسات الحادث.

