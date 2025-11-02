"خناقة على المصروفات".. سر فيديو مشاجرة معهد بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص يشكو من تعدي موظف بأحد المعاهد التعليمية عليه بالضرب أثناء سداد المصروفات الدراسية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 أكتوبر 2025 تلقى قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغًا من طالب مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، اتهم خلاله موظفًا بأحد المعاهد التعليمية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة أثناء تواجده لسداد المصروفات الدراسية بالمعهد.

وأوضح الطالب أن الموظف اعتقد قيامه بتصوير شاشة الحاسب الآلي التي تحتوي على بيانات الطلبة، ما أدى إلى نشوب مشادة بينهما تطورت إلى تعدٍ.

وبسؤال الموظف المشكو في حقه، نفى ما نُسب إليه، واتهم الطالب بالتعدي عليه بالسب بعد منعه من التصوير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.