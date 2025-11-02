إعلان

"صوروا البنات".. الداخلية تضبط المتهمين بمُضايقة طالبات مدرسة بالدقهلية

كتب- محمد الصاوي:

05:40 م 02/11/2025

أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتصوير الفتيات بهواتفهم المحمولة أمام إحدى المدارس بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مدرس بالمدرسة المشار إليها - مقيم بالدقهلية)، وبمواجهته أقر بتضرره من الأشخاص الظاهرين بالصور لقيامهم بمضايقة الفتيات أمام المدرسة، ونفى قيامهم بممارسة أعمال البلطجة وتصوير الفتيات.

أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الجمالية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط متهمين معاكسة طالبات

