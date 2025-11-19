إعلان

"البنت دي تخصني".. كواليس مشاجرة داخل جامعة خاصة بأكتوبر

كتب : محمد شعبان

10:18 م 19/11/2025

مشاجرة طلاب صورة ارشيفبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحول يوم دراسي عادي في جامعة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر إلى مشهد عنف؛ بسبب خلاف على قلب طالبة بين عدد من الطلاب.

طالبان بإحدى الكليات نشبت بينهما مشاجرة؛ بسبب خلافات سابقة حول رغبة كل طرف في الارتباط بالفتاة نفسها وتبادل الطرفان السب والضرب ما أسفر عن إصابة الطرفين بسحجات وكدمات متفرقة.

الأمن يتدخل

إدارة الجامعة أبلغت قسم شرطة أول أكتوبر ليدفع المأمور بقوة أمنية تحفظت على الطرفين واصطحبتهما إلى القسم وسط تبادل الاتهامات بينهم حول سبب إشعال الفتنة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة طلاب جامعة خاصة أكتوبر فتاة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة