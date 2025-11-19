تحول يوم دراسي عادي في جامعة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر إلى مشهد عنف؛ بسبب خلاف على قلب طالبة بين عدد من الطلاب.

طالبان بإحدى الكليات نشبت بينهما مشاجرة؛ بسبب خلافات سابقة حول رغبة كل طرف في الارتباط بالفتاة نفسها وتبادل الطرفان السب والضرب ما أسفر عن إصابة الطرفين بسحجات وكدمات متفرقة.

الأمن يتدخل

إدارة الجامعة أبلغت قسم شرطة أول أكتوبر ليدفع المأمور بقوة أمنية تحفظت على الطرفين واصطحبتهما إلى القسم وسط تبادل الاتهامات بينهم حول سبب إشعال الفتنة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.