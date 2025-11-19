رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ مخالفة للقيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





