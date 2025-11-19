ضبط 17 طنًا دقيق و7 ملايين جنيه من تجارة العملة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق والتصدي لكل محاولات التلاعب بأسعار الخبز سواء الحر أو المدعم، وذلك لحماية حقوق المستهلكين ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الرقابة التموينية ومتابعة أصحاب المخابز والمحال المخالفة للالتزام بالأسعار المقررة والإعلان عنها.

وشملت الحملات خلال 24 ساعة نشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم حجز أكثر من 17 طناً من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التركيز على ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومعاقبة من يحاول استغلاله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي سياق آخر، واصلت الأجهزة جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه، بعد تحريات دقيقة كشفت تورط المتهمين في إخفاء العملات الأجنبية وإدخالها للسوق السوداء، وتم التحفظ على المبالغ المضبوطة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

اقرأ أيضًا:

3 أسباب كشفت مخالفات المرحلة الأولى.. لما ألغيت انتخابات مجلس النواب بـ 19 دائرة؟





19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النواب 2025





مرشح برلماني يتهم شابًا بتهديده بسلاح.. وأمن الغربية يكشف الحقيقة





النائب العام: تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي



