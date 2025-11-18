

(محدث)

بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك على مسرح التلفزيون المصري بماسبيرو.

ويستعرض المؤتمر التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الأولى من الانتخابات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إحاطة الرأي العام بكل مجريات العملية الانتخابية بشفافية كاملة.

لن يأتي نائب تحت القبة إلا بإرادة الناخبين

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تفحص جميع الشكاوى والتظلمات بدقة، والبالغ عددها 88 تظلمًا، وأنها مستعدة لإعادة الانتخابات في أي دائرة يثبت فيها تجاوز، حتى لو كان في لجنة فرعية واحدة. وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة في حالة انعقاد دائم حتى إعلان النتيجة، مع الالتزام بالجدول الزمني وإعلان نتائج المرحلة الأولى في مؤتمر صحفي اليوم.

وأشار بدوي إلى رصد مخالفات الدعاية وأن قرار الهيئة بشأنها سيُعلن، مؤكدًا استقلال الهيئة وأنه لن يدخل البرلمان إلا من اختاره الناخبون. وشدد على الشفافية ورفض أي ظلم، لافتًا إلى إبطال نتائج لجنة فرعية بالإسكندرية بعد فرز الأصوات قبل الموعد القانوني.

الرئيس السيسي يطالب "الانتخابات" باتخاذ القرارات التي ترضي الله

كان الرئيس السيسي قد طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون والأحداث التي شهدتها بعض الدوائر البرلمانية، والتأكد من الكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين دون أي لبس. وشدّد على ضرورة حصول كل مندوب مرشح على صورة من محضر فرز الأصوات، وأن تتخذ الهيئة القرار الصحيح عند تعذر تحديد إرادة الناخبين، سواء بإلغاء المرحلة كاملة أو إلغاء دوائر محددة. كما دعا إلى إعلان الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية لضمان رقابة فعّالة ومنع تكرارها.

المرحلة الأولى من انتخابات النواب

أُجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في 14 محافظة، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا. وشملت الانتخابات 70 دائرة انتخابية و5606 لجان فرعية، بإجمالي 1446 مترشحًا يتنافسون على مقاعد المرحلة الأولى.