تحول خلاف مالي بين صاحب محل وعامل بالغربية لمشاجرة بالسلاح الأبيض وأمكن ضبط الجاني والسلاح المستخدم.

كانت البداية على نحو عادي في إحدى المحلات بالغربية، لكن الخلاف المالي بين صاحب المحل وعامله تحول سريعًا إلى مشهد مرعب. كل شيء بدأ حين طالب مالك المحل مستحقاته، ولم يلقَ استجابة ترضي طرفه الآخر.

في لحظة غضب، خرج العامل عن شعوره، وأمسك بسكين كانت مخبأة قربه. بلا تفكير، وجه الطعنات صوب صاحب المحل، مخلفًا إصابات قطعية متفرقة جسدتها الجروح على يديه وذراعيه، بينما كان الدم ينذر بخطورة الموقف.

الأجهزة الأمنية راجعت مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكدت تحركات الجاني وتفاصيل المشاجرة وأمكن تحديد هويته وضبطه بحوزته السلاح الأبيض المستخدم قبل أن يلحق الضرر بأحد آخر.

عند مواجهته، اعترف المتهم بكل ما حدث، مؤكدًا أن الخلاف المالي كان السبب وراء تصرفه الخارج عن القانون.