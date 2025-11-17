رئيس "الوطنية للانتخابات": تلقينا 88 تظلمًا حتى الآن

كشف المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن عدد التظلمات التي تلقتها الهيئة حتى الآن، مؤكدًا أنها بلغت 88 تظلمًا، مع استمرار فتح باب التظلمات حتى موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، وأوضح أن أي إخلال يثبت في سير العملية الانتخابية قد يؤدي إلى إلغاء الانتخابات في الدائرة بالكامل.

وأضاف بدوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الهيئة في وسط البلد، أن الهيئة لن تسمح بوصول أي نائب إلى البرلمان إلا بإرادة الناخبين الحقيقية، مؤكدًا أن اختيار المواطنين لممثليهم بحرية ونزاهة هو الأساس الذي تستند إليه العملية الانتخابية.

وشدد رئيس الهيئة على أن المجلس يتابع كل ما يثار حول العملية الانتخابية، ويتعامل مع جميع الشكاوى والتظلمات بجدية كاملة، سواء كانت من مرشحين أو متابعين أو مواطنين، قائلًا إن أعضاء المجلس من القضاة "لا يبتغون سوى مرضاة الله والحق".

وأشار إلى أن فحص الشكاوى قد يصل، إذا اقتضت الضرورة، إلى إلغاء العملية الانتخابية في دائرة أو حتى في مرحلة كاملة، حال تعذر الوقوف على إرادة الناخبين.

وأكد بدوي في ختام حديثه: "لن يأتي نائب إلى البرلمان إلا بإرادة الناخبين وحدهم".

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب قد أُجريت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في 14 محافظة، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، في 70 دائرة انتخابية و5606 لجان فرعية، وبإجمالي 1446 مترشحًا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تابع ما شهدته بعض الدوائر الفردية من أحداث، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون، وضمان شفافية الإجراءات، والتحقق من حصول كل مرشح على صورة من كشف الأصوات، واتخاذ القرار المناسب عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة، مع إعلان المخالفات الخاصة بالدعاية الانتخابية لضمان رقابة فعّالة ومنع تكرارها.

