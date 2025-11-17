الوطنية للانتخابات: قد نلغي انتخابات النواب بأكملها إذا لزم الأمر

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن ما حدث في انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتى وإن لزم الأمر إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وما تم فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الهيئة ليست بمنأى عما حدث في الانتخابات لأخيرة.

أجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين في 14 محافظة، وبلغ عدد من حق لهم التصويت 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، وشملت 70 دائرة انتخابية و5606 لجان فرعية، بإجمالي 1446 مُرشحًا يتنافسون على مقاعد المرحلة الأولى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه تابع الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الفردية، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون والطعون الانتخابية، وضمان شفافية الإجراءات، والتحقق من وصول مندوب كل مرشح لصورة كشف الأصوات، واتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة، مع الإعلان عن المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان الرقابة الفعالة وعدم تكرارها في الجولات القادمة.

