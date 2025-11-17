إعلان

حملات مرورية بالقاهرة والجيزة ترفع 55 مركبة متروكة من الطرق

كتب : علاء عمران

11:02 ص 17/11/2025

حملات مرورية ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 55 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلي الجهات المعنية كافة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات مرورية مرور القاهرة الخدمات المرورية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
طقس الـ 5 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة وبرودة