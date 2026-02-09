إعلان

حكم البراءة يشعل نار الانتقام.. كواليس مشاجرة طاحنة في الفيوم

كتب : مصراوي

07:37 م 09/02/2026 تعديل في 07:37 م

الطرفان

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول تضمن الزعم بتعدى أسرة أحد الأطفال على شخص لحصوله على حكم بالبراءة فى قضية التعدى على ابنهم بالفيوم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 يناير المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول 4 أشخاص "أهلية الطفل المشار إليه وطرف ثان 6 أشخاص "أهلية المتهم"؛ إثر مشادة كلامية بينهما على خلفية سابقة اتهام أحد أشقاء الطرف الثانى بالتعدى على الطفل وصدور حكم مستأنف ببراءته.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وقرروا بأنهم حال ابتهاجهم بحصول شقيقهم على البراءة فى القضية المشار إليها اعتدى أفراد أسرة الطفل عليهم بالسب.

مشاجرة حكم براءة الفيوم سب

