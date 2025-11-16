"جوزي اتخطف".. أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة بالتجمع

تفاعلت الأجهزة المعنية مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تستغيث بدعوى تعرض زوجها للاختطاف من أمام منزله بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص والتواصل مع السيدة صاحبة الاستغاثة، أوضحت الأجهزة الأمنية لها أن زوجها متواجد بالنيابة العامة بناءً على طلبها هي شخصيًا، وليس مختطفًا كما تداوله الفيديو وتم إفهامها بحقيقة الموقف، وأبدت تفهمها الكامل لما تم إيضاحه.

وأكدت الجهات المعنية استمرارها في التعامل الفوري مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من دقته حرصًا على الشفافية ومنع تداول الشائعات.