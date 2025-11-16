إعلان

"جوزي اتخطف".. أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة بالتجمع

كتب : مصراوي

10:11 م 16/11/2025

مديرية أمن القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاعلت الأجهزة المعنية مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تستغيث بدعوى تعرض زوجها للاختطاف من أمام منزله بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص والتواصل مع السيدة صاحبة الاستغاثة، أوضحت الأجهزة الأمنية لها أن زوجها متواجد بالنيابة العامة بناءً على طلبها هي شخصيًا، وليس مختطفًا كما تداوله الفيديو وتم إفهامها بحقيقة الموقف، وأبدت تفهمها الكامل لما تم إيضاحه.

وأكدت الجهات المعنية استمرارها في التعامل الفوري مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من دقته حرصًا على الشفافية ومنع تداول الشائعات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطف استغاثة التجمع القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد