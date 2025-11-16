

أمرت جهات التحقيق المختصة، بعرض فنان شهير على مصلحة الطب الشرعي صباح باكر، وذلك لأخذ عينة دم منه للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وذلك بعد ضبطه في ميدان التحرير وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة "مخدر الماريجوانا".



وكشفت التحريات الأولية في واقعة ضبط الفنان وبحوزته كمية من مخدر الماريجوانا، أنه كان يستقل سيارة بميدان التحرير وقامت دورية أمنية بتفتيش سيارته، وعثر بداخلها على 5 جرامات من مخدر الماريجوانا في المقعد الخلفي للسيارة.



أضافت أن المتهم اعترف بحيازته للمخدر، والسيارة كان يستقلها لتوصيل زوجته إلى الميدان للتقديم على وظيفة، وتم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة ليتم التحقيق معه في الواقعة.



ويستمع رجال المباحث لأقوال الفنان بعدما ضبط بحوزته مخدر الماريجوانا في ميدان التحرير ليتم كشف ملابسات الواقعة.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، في ميدان التحرير، وبحوزته كمية من مخدر المارجوانا وتم اقتياده الى قسم الشرطة ليتم التحقيق معه.



اقرأ أيضًا:

مواجهة بين دفاع متهمين في قضية المخدرات الكبرى والشاهد الثاني خلال الجلسة







أميرة الذهب ترد على فيديو تشويه سمعتها: مفبرك بـAI.. ولا تقلقوا نحن في بلد القانون







دفاع "سارة خليفة" يستفسر عن مصدر إصاباتها خلال القبض عليها.. والشاهد يتمسك بأقواله



