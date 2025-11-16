دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين أمام القضاء الإداري.. الأحد

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل.

تأتي الدعوى على خلفية قرار أصدرته النقابة في 16 مارس الماضي، بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة أي حفلات موسيقية في مصر، وهو ما وصفه مقيمو الدعوى بأنه "اعتداء صارخ على الحريات الدستورية"، خاصة حرية التعبير والإبداع الفني المكفولة في المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب قرار قضائي.

وأكد تقرير مفوضي المحكمة أن تدخل النقابة جاء خارج إطار القانون، دون سند قضائي أو تحقيق رسمي، مما يجعله باطلاً ومخالفاً لمبادئ دولة القانون.