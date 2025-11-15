ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع تحرّض على البلطجة عبر الإنترنت

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط أحد صُنّاع المحتوى؛ لاتهامه بتصوير وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد تحرّض على أعمال البلطجة وتمثل اعتداءً على القيم والأخلاق داخل المجتمع.

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهم قام بإدارة حسابات إلكترونية يبث من خلالها محتوى يحتوي على مشاهد تمثيلية تحرض على العنف، بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى تحديد المتهم وضبطه بدائرة قسم الشرابية بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تثبت ممارسته الأنشطة المخالفة.

وبمواجهته، أقر المتهم بتصوير وإعداد تلك المقاطع ونشرها عبر صفحته لجذب المتابعين وتحقيق مكاسب مادية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.