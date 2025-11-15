بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في المطرية | فيديو

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن التحريات أوضحت عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من شخصين وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة شقيقة شخصين من الطرف الثاني، ما أدى إلى التعدي المتبادل باستخدام أسلحة بيضاء.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات المشار إليها.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

