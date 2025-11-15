إعلان

بـ41 غرزة في الوجه.. تأجيل محاكمة المتهمة بتشويه خطيبة طليقها بمصر القديمة

كتب : أحمد عادل

01:48 م 15/11/2025

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بشفرة "موس" بمصر القديمة، لجلسة 20 نوفمبر الجاري.

وكانت قاضي المعارضات بمحكمة زينهم قد أمرت سابقًا بتجديد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة – إثر تعدٍ من إحدى السيدات باستخدام آلة حادة (شفرة موس)، وإحداث إصابتها بجرح قطعي في الوجه.

تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بسبب محاولة طليقها الزواج من المجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات القاهرة مصر القديمة محكمة زينهم وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل