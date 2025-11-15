كتب– أحمد عادل:

تستعد محكمة جنايات القاهرة لاستكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المقيدة برقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتهم فيها عناصر تشكيل عصابي بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دور المنتجة الفنية سارة خليفة في القضية، حيث تبين أنها المسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي، فضلًا عن عقد اجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عمل المتهمين واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم السابع محمد خليفة يُعد أحد المسؤولين في التشكيل العصابي عن تصنيع المواد المخدرة وفق الطريقة التي أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثالث.

وتابعت التحقيقات أن "محمد خليفة" والمتهمين الخامس والسادس كانوا مسؤولين عن إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، وتقديمها لمتعاطين لبيان مدى تأثيرها، بالإضافة إلى تعبئتها وتخزينها داخل الوحدة السكنية التي استأجرها المتهم السابع.

وأوضحت التحقيقات وجود علاقة ارتباط بين المتهمة سارة خليفة وأحد مؤسسي التشكيل العصابي، حيث أقرت خلال استجوابها بأنها تعرفت عليه داخل عيادة التجميل الخاصة بها أثناء حصوله على جلسة تجميلية.

وقالت المتهمة إن الرجل ادّعى عمله في مجال المقاولات وممارسته الرياضة، وظهر أمامها بمظهر شخص طبيعي منخرط في المجتمع، قبل أن يخبرها لاحقًا بإعجابه بها لتنشأ بينهما علاقة عاطفية استمرت عدة أشهر، إلى أن بدأت تلاحظ تغيرًا في سلوكه ومحاولته فرض سيطرته عليها، مما دفعها للابتعاد عنه، غير أنه استمر في ملاحقتها بعد ارتباطها رسميًا بشخص آخر.

وبفحص هاتف المتهمة، عُثر على مقاطع مسجلة داخل تطبيق لحفظ الوسائط، تضمنت مشاهد تعدٍّ على أحد الأشخاص داخل منزلها. وأقرت المتهمة بأن التصوير تم داخل غرفة نومها، وأن الصوت النسائي الظاهر في أحد المقاطع يعود لها.

وأوضحت سارة خليفة أن الشخص الظاهر في المقاطع كان يعمل لديها سابقًا كسائق، وأن خلافات مادية نشبت بينه وبين آخرين أدت إلى وقوع مشادات داخل منزلها، بعد أن دخل إلى الشقة دون علمها مستغلًا حيازته مفتاحها خلال فترة سفرها، قبل أن تتطور الواقعة وصولًا إلى تصوير المقاطع محل الضبط.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة