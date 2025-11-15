حريق يلتهم شقتين في عقار بكفر طهرمس.. والحماية المدنية تسيطر

كتب- علاء عمران:

شهدت منطقة كفر طهرمس بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، نشوب حريق داخل عقار سكني أسفر عن احتراق شقتين.

تلقّت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل عقار بالمنطقة، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث. وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي الطوابق، قبل السيطرة الكاملة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت داخل شقتين بالعقار، فيما استمعت القوات لأقوال قاطني الشقتين وعدد من شهود العيان للوقوف على سبب الحريق وملابساته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق.