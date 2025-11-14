كواليس فيديو ضرب شخص من ذوي الهمم في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخص على آخر من ذوى الهمم"مما أدى لسقوطه أرضاً بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة فارسكور بدمياط بحدوث مشاجرة بين عامل "من ذوى الهمم"، وابن شقيقته؛ لخلافات بينهما حول الميراث قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط الثانىوبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وباستدعاء الطرف الأول وسؤاله أقر بقيامهما بالتصالح فيما بينهما.