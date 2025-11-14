إعلان

كواليس فيديو ضرب شخص من ذوي الهمم في دمياط

كتب : مصراوي

02:36 م 14/11/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخص على آخر من ذوى الهمم"مما أدى لسقوطه أرضاً بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة فارسكور بدمياط بحدوث مشاجرة بين عامل "من ذوى الهمم"، وابن شقيقته؛ لخلافات بينهما حول الميراث قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط الثانىوبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وباستدعاء الطرف الأول وسؤاله أقر بقيامهما بالتصالح فيما بينهما.

ضرب فيديو ذوي الهمم دمياط ميراث

إعلان

إعلان

