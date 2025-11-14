ضبط 4 متهمين بالقاهرة استدرجوا مالك شركة وسرقوه تحت تهديد السلاح
كتب : علاء عمران
ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم باستدراج مالك شركة لمستحضرات التجميل بالمقطم وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح عقب إيهامه باستلام بضاعة.
وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة والسيارة المستخدمة في الواقعة، إضافة إلى استعادة المسروقات.
واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع آخر يقيم خارج البلاد، وجارٍ ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة التحقيق.