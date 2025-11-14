الأمن الاقتصادي يشن حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية واسعة.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدد 1530 قضية متنوعة داخل محطات المترو والسكك الحديدية والقطارات.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3889 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وفي مجال مكافحة التهرب الضريبي، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 476 قضية شملت الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحري المدينين لمصلحة الضرائب.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عدد 52 قضية متنوعة أبرزها مخالفات مبانٍ ومحال بدون ترخيص إلى جانب تنفيذ عدة قرارات إدارية.

وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة بكافة صورها.